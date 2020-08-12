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Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

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Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

Апелляционный суд Киева на заседании в среду оставил меру пресечения для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без изменений.

«Андрея Антоненко оставили под стражей.... Председательствующая судья Фрич», — сообщает сообщество «Free Riff» в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для другой подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

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Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Павел Шеремет, Апелляционный суд, Андрей Антоненко
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Среда, 12 августа 2020
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