Украина и Германия призвали провести новую встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД «нормандской четверки» и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных... Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В ходе разговора Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого дипломаты обсудили текущую ситуацию в Беларуси.

С 27 июля на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.