Украина и Германия призвали провести новую встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД «нормандской четверки» и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных... Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В ходе разговора Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого дипломаты обсудили текущую ситуацию в Беларуси.
С 27 июля на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016