В МВД Беларуси отрицают факты издевательства над задержанными

Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах никто не издевался. Видеозапись с высказыванием Барсукова опубликовал в Telegram белорусский новостной портал Tut.by.
«Издевательств никаких не было», — сказал он. «Я с каждым переговорил», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста.
Барсуков в ночь с 13 на 14 августа лично приехал к минскому Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Он пообещал, что всех задержанных на протестах, которые остаются в изоляторе, отпустят до 6:00 14 августа.
Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, сразу после оглашения первых данных экзитполов о результатах выбора президента. Они показали победу Александра Лукашенко с большим отрывом от остальных. Протесты почти сразу переросли в столкновения с силовиками.
По официальным данным, за четыре дня протестов в Беларуси задержали более 7 тыс. человек. Задерживали не только протестующих, но и сотрудников СМИ. Жители жаловались на избиения со стороны силовиков.
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