С понедельника статус «красных» зон получат несколько городов и районов

Города Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ровенская обл.) и районы Городенковский и Косовский (Ивано-Франковская обл.), Костопольский и Ровенский (Ровенская обл.), Кицманский (Черновицкая область) с понедельника, 17 августа, получат статус «красной зоны» по COVID-19.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании согласно новым принципам зонирования.

В перечень регионов по состоянию на 12 августа с широким распространением СOVID-19 входит город Киев, Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Одесская область, Ривненская область, Тернопольская область, Харьковская область, Черновицкая область.

Столица Украины, которая ранее была в «зеленой» зоне, перешла в «желтую» зону.

Напомним, в среду, 12 августа, Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641, которое регулирует правила адаптивного карантина, предусмотрев новые критерии распределения административно-территориальных единиц по зонам эпидемической опасности: заполненность коек; уровень тестирования, уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах.

В частности, для определения уровня угрозы COVID-19 будут использовать не четыре, а три показателя: заполненность коек — в течение 5 дней подряд занятость коек не должна превышать 50%; уровень тестирования — в течение последних 7 дней количество тестов методом ПЦР и ИФА должно составлять не менее 24 на 100 тысяч; уровень заболеваемости — в течение 14 дней базовый уровень заболеваемости не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 13 августа в Украине 86 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них за сутки зафиксировано 1 592.