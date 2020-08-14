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Президент Литвы не считает Лукашенко легитимным лидером Беларуси

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Президент Литвы не считает Лукашенко легитимным лидером Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает, что Александра Лукашенко можно по-прежнему считать легитимным лидером Беларуси. С таким утверждением глава литовского государства выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов», — утверждал он. Науседа также предупредил, что в отношении Минска «возможно применение санкций», если кризисную ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, не удастся разрешить мирным путем.

По версии президента Литвы, Россия заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит. «Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России, — утверждал он. — Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством».

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В среду Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белауси. Он содержит три пункта: отказ властей страны от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.

Беларусь, Литва, Александр Лукашенко, Гитанас Науседа
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