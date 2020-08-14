Войти
Разумков не исключает внесения изменений в Избирательный кодекс
парламент
Разумков не исключает внесения изменений в Избирательный кодекс
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу
соседи
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Украине опять антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

299
В Украине опять антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1,732 тыс. новых случая заражения. При этом 581 чел. выздоровел, 19 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 13 августа, был абсолютный антирекорд — 1 592 новых заразившихся за сутки; 12 августа было 1 433 выявленных случаев, 11 августа сообщалось о 1 158 новых инфицированных Covid-19; 10 августа — о 1 008 заболевших, 8 августа был предыдущий антирекорд — 1 489 заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 87 872 чел., выздоровевших — 46 797, умерли с начала пандемии от COVID-192 011 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 39 064 чел., что на 1132 больше, чем днем ранее.

Читайте также: В МВД Беларуси отрицают факты издевательства над задержанными

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях, а также в Киеве (158), Черновицкой (154), Ивано-Франковской (143) и Ривненской (120) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки также зафиксировано 2132 подозрения на заболевание COVID-19.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 августа 2020
Четверг, 13 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016