Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит в порты Литвы

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение Республикой Беларусь запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.
«Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы», — отметили в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства.
В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, «поляки и литовцы» будут торговать с Россией через Черное море.
Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты — Ред.).
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