Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке самых богатых людей мира

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.
Он обогнал генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно ($84,6 млрд). Агентство оценивает состояние Маска в $84,8 млрд. Это на $15 млрд меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который находится на третьей позиции.
Лидером рейтинга является глава корпорации Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $188 млрд. На втором месте идет один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд).
Как сообщает Bloomberg, состояние 49-летнего Маска в понедельник, 17 августа, увеличилось на $7,8 млрд на фоне роста стоимости акций Tesla. За 2020 год Маск стал богаче на $57,2 млрд, что является вторым результатом в мире. Больше в этом году заработал только Джефф Безос — $73 млрд.
Накануне акции Tesla достигли исторического максимума. Они выросли на 11%, превысив $1800 на торгах в США. В ходе торговой сессии цена одной акции на максимуме достигала $1 845,86. Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса на электромобили в Китае.
В июле Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes. 20 июля он разбогател более чем на $5 млрд. Тогда также произошел резкий рост акций Tesla, которые на бирже Nasdaq подорожали более чем на 9%, до $1668 за штуку.
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