В мире появился первый город с полным покрытием сетью 5G

Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун стал первым в мире городом с полным покрытием связью нового поколения 5G. Об этом, как передал шанхайский информационный ресурс China News Service, было объявлено главой администрации города Чэнь Жугуем на состоявшейся в понедельник соответствующей церемонии.

К настоящему времени, согласно данным, представленным на мероприятии главой городского Управления промышленности и информатизации Цзя Синдуном, в Шэньчжэне построено уже свыше 46,4 тыс. базовых станций для 5G, что почти на 1,5 тыс. единиц превысило запланированные ранее показатели. По плотности покрытия сетью 5G Шэньчжэнь также занимает первое место в стране.

Созданная в городе сеть 5G автономна. Неавтомные сети, в отличие от автономных, частично используются также со стандартом связи 4G, но не могут поддерживать ряд возможностей 5G. Инфраструктура для таких автономных сетей создается с нуля, что сопровождается большими финансовыми затратами.

Задачу стать первым в Китае городом с полным покрытием сетью связи 5G поставило руководство Шэньчжэня в сентябре прошлого года.

Активное строительство инфраструктуры для сети связи 5G в настоящее время развернуто по всему Китаю. Из-за некоторого замедления этого процесса в первые три месяца года в условиях вспышки коронавируса нового типа эти работы теперь ведутся ускоренными темпами. Каждую неделю, по данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в Китае устанавливается более 10 тыс. базовых станций, а операторы сотовой связи недавно объявили о снижении для пользователей цен на пакетные тарифы для 5G.

Согласно планам властей, к концу текущего года в Китае в общей сложности будет установлено порядка 800 тыс. базовых станций 5G, а число пользователей должно превысить 200 млн человек.