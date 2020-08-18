Минобразования хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

Министерство образования Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования», — сказал Шкарлет в ходе Всеукраинской Августовской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный̆ год 2020-2021» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это позволит увеличить мотивированность учеников к обучению в средней школе.