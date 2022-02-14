У здания Офиса президента требуют отставки министра Шкарлета

У здания Офиса президента Украины проходит акция студентов «Если любишь — уйди!» с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как передает «Интерфакс-Украина», по состоянию на 10:00 у здания Офиса президента по улице Банковой собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать.

К акции приобщились студенты Национального университета «Киево-Могилянская академия», Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Национального авиационного университета, а также других студенческих сообществ Украины.

В руках у протестующих плакаты с надписями: «Шкарлет — прочь», «Жду, когда ты станешь бывшим», «Плагиатору не место в правительстве», «Шкарлет, пора домой», «С Днем Шкарлетина», «Тебе идет твоя отставка».

Основным требованием студентов является отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначить вместо него компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе.

Среди прочего, по мнению организаторов протеста, Шкарлет не соответствует должности в связи с рядом причин, в частности: обнаружением в его научных работах плагиата; превышением своих полномочий и нежеланием признавать результаты выборов президента НаУКМА; нахождением среди подчиненных людей, якобы связанных с режимом бывшего президента Виктора Януковича и непосредственно с бывшим министром образования Дмитрием Табачником; назначением ректором НАУ Максима Луцкого, который якобы подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

Верховная Рада 17 декабря 2020 года назначила Шкарлета министром образования и науки Украины. С мая 2010 года он был ректором Черниговского национального технологического университета, занимал эту должность до назначения заместитетем министра в июне 2020 года.