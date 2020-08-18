В Великобритании выпустили марки, посвященные Шерлоку Холмсу

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила во вторник в обращение серию из 10 высокотехнологичных марок, посвященных знаменитому литературному персонажу Шерлоку Холмсу, созданному писателем Артуром Конан Дойлем. На шести почтовых миниатюрах изображения таких известных актеров, как Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Аманда Аббингтон и Эндрю Скотт, которые исполнили роли знаковых персонажей сериала Би-би-си «Шерлок». В их числе друг помощник и биограф Шерлока Холмса доктор Ватсон, злодей профессор Мориарти, а также Майкрофт Холмс, старший брат легендарного сыщика.
Новые иллюстрации к произведениям Конан Дойла «Приключение оркестра Пестрого», «Союз рыжих», «Второе пятно» и «Пляшущие человечки» расположены еще на четырех марках серии.
«Мы отмечаем непреходящее увлечение самым известным в мире вымышленным детективом», — отметил представитель Royal Mail Филип Паркер. Как сказала продюсер «Шерлока» Сью Верчью, вместе с коллегами она «ужасно гордится сериалом о Шерлоке». «А теперь я до смешного взволнована этими почтовыми марками Королевской почты и хочу отправить всем своим друзьям открытки с ними», — добавила она.
Внучатый племянник Конан Дойла — Ричард Дойл уверен в том, что «эти очаровательные марки вдохновят к чтению оригинальных рассказов и романов», созданных писателем.
Ранее Royal Mail выпуском серии из 10 марок отметила создание 25-й ленты бондианы «Не время умирать». На них изображения знаменитых актеров в роли агента 007, а также лучших автомобилей из сериала.
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