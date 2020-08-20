Алексей Навальный впал в кому

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы российский оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.
«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.
Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей».
«Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но очевидно на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.
В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Навальный был без сознания. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.
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