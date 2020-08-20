Войти
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена
резонанс
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена
Украина вышла из семи договоров в рамках СНГ
дружба народов
Украина вышла из семи договоров в рамках СНГ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За сутки в Украине заболели коронавирусом более двух тысяч человек

317
За сутки в Украине заболели коронавирусом более двух тысяч человек

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 1 967 заболевших за сутки Covid-19, при этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 19 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки — 1 967 человек, а также антирекорд по числу госпитализированных — 463 заболевших; 18 августа сообщалось о 1 616 новых случаях Covid-19, 17 августа — о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа —1 847 новых заразившихся за сутки.

Как заявил Степанов на брифинге, среди инфицированных за сутки 100 детей и 160 медработников, госпитализированы 407 человек. Количество умерших — 40 больных — антирекордное с начала пандемии.

Количество инфицированных составило на утро четверга 98 537 человек, выздоровевших — 50 441, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 184 человека.

Читайте также: Доллар назван лучшей «валютой-убежищем»

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.

Максим Степанов, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 августа 2020
Среда, 19 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016