За сутки в Украине заболели коронавирусом более двух тысяч человек

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 1 967 заболевших за сутки Covid-19, при этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Днем ранее, 19 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки — 1 967 человек, а также антирекорд по числу госпитализированных — 463 заболевших; 18 августа сообщалось о 1 616 новых случаях Covid-19, 17 августа — о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа —1 847 новых заразившихся за сутки.
Как заявил Степанов на брифинге, среди инфицированных за сутки 100 детей и 160 медработников, госпитализированы 407 человек. Количество умерших — 40 больных — антирекордное с начала пандемии.
Количество инфицированных составило на утро четверга 98 537 человек, выздоровевших — 50 441, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 184 человека.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.
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