Прокуратура Нью-Йорка арестовала экс-помощника Трампа за мошенничество

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон и еще три человека арестованы в четверг на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
Под стражу в пятницу взяты Бэннон, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Им инкриминируется «выманивание средств обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall („Мы строим стену“)». В рамках этой кампании было собрано более $25 млн пожертвований.
«Ответчики были арестованы сегодня утром. Колфейдж и Бэннон предстанут сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка», — уточнила прокуратура. Остальные обвиняемые предстанут в четверг перед судами штатов Флорида и Колорадо.
Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.
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