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В СБУ назвали фейком информацию ФСБ РФ о срыве украинской операции на территории России

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В СБУ назвали фейком информацию ФСБ РФ о срыве украинской операции на территории России

В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию ФСБ России о якобы срыве украинской операции по похищению одного из лидеров террористов «ЛНР/ДНР» на территории РФ.

«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — указывается в сообщении пресс-центра СБУ, обнародованном в соцсети Facebook.

«В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», — подчеркивают в СБУ.

Как сообщалось, ранее ФСБ России сообщила о задержании якобы сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из главарей боевиков «ДНР/ЛНР» и его вывоза в Украину. ФСБ утверждает, что организаторами и координатором похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, действовавших по заданию департамента контрразведки СБУ. А задержаны «непосредственно при попытке похищения» граждане России — Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов.

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ФСБ также утверждает, что для похищения сформировали «две группы захвата из членов российской криминальной структуры», которым пообещали $ 200 тыс и выплатили аванс в $ 50 тыс.

СБУ, ФСБ
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