Лукашенко призвал с понедельника закрыть бастующие предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал с понедельника, 24 августа, остановить работу предприятий, коллектив которых бастует.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — заявил президент на субботнем митинге в свою поддержку в Гродно.

Он также призвал белорусов простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что 60% фото пострадавших от действий правоохранителей при разгоне протестов постановочные.