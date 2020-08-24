Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверили украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Парламентарии 12 стран Европейского Союза и Содружества наций в честь Дня независимости Украины выступили с совместным обращением, в котором заверили Украину в поддержке, а мировому сообществу напомнили о войне в Донбассе и аннексии Крыма.
«В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира», — говорится в обращении, которое в своем микроблоге в Twitter в понедельник опубликовал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.
Свои подписи под обращением, кроме МакДональда, поставили еще четыре члера Британского парламента, а также парламентарии Норвегии, Румынии, Канады, Латвии, Португалии, Австралии, Швеции, Грузии, Польши, Молдовы и Германии.
В заявлении отмечается, что, несмотря на вызовы, Украина стала «действующей демократией, ценным международным партнером и ключевым союзником в деле мира и стабильности по всему миру, как минимум своим участием в миротворческих миссиях ООН». При этом, подчеркиваю авторы документа, независимость и территориальная целостность самой Украины продолжает встречаться с военным вмешательством со стороны РФ и стала очередной страной в Европе, чьи границы были изменены силой.
«Украина, воюющая нация в континентальной Европе, не должна быть забыта в мире, где немало проблем, требующих международного внимания», — подчеркивается в обращении.
Сам МакДональд прокомментировал обращение так: «Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит».
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