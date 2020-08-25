Войти
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
мирный процесс
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень
реформы
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Мировая туриндустрия потеряла $320 млрд из-за пандемии

203
Мировая туриндустрия потеряла $320 млрд из-за пандемии

Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль.

«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей», — заявил Гутерриш. По словам генсека ООН, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь.

За первые пять месяцев 2020 года число международных туристических поездок снизилось более чем на половину, а потери отрасли составили около $320 млрд, продолжил Гутерриш. «Кризис стал серьезным потрясением для развитых стран, но для развивающихся, особенно для многих малых островных государств и африканских стран, — чрезвычайной ситуацией», — завил он.

Генсек ООН отметил необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что в противном случае «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться».

Читайте также: ВВП Германии продемонстрировал рекордное падение с 1970 года

В аналитическом отчете ООН о влиянии COVID-19 на сферу туризма говорится, что в мае текущего года количество туристов снизилось на 98% по сравнению с 2019-м. Страны потеряли $320 млрд поступлений от международного туризма — это в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года, отмечается в документе.

По оценкам ООН, при самом оптимистичном прогнозе, который представляет собой четыре месяца «простоя» туристической отрасли, мировой ВВП снизится на $117 трлн или 1,5%. Если застой продлится восемь месяцев, потери вырастут до $2,2 трлн, или 2,8% глобального ВВП.

туризм, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 августа 2020
Понедельник, 24 августа 2020
Воскресенье, 23 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016