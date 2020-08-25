Мировая туриндустрия потеряла $320 млрд из-за пандемии

Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль.
«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей», — заявил Гутерриш. По словам генсека ООН, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь.
За первые пять месяцев 2020 года число международных туристических поездок снизилось более чем на половину, а потери отрасли составили около $320 млрд, продолжил Гутерриш. «Кризис стал серьезным потрясением для развитых стран, но для развивающихся, особенно для многих малых островных государств и африканских стран, — чрезвычайной ситуацией», — завил он.
Генсек ООН отметил необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что в противном случае «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться».
В аналитическом отчете ООН о влиянии COVID-19 на сферу туризма говорится, что в мае текущего года количество туристов снизилось на 98% по сравнению с 2019-м. Страны потеряли $320 млрд поступлений от международного туризма — это в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года, отмечается в документе.
По оценкам ООН, при самом оптимистичном прогнозе, который представляет собой четыре месяца «простоя» туристической отрасли, мировой ВВП снизится на $117 трлн или 1,5%. Если застой продлится восемь месяцев, потери вырастут до $2,2 трлн, или 2,8% глобального ВВП.
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