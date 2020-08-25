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В «Слуге народа» не видят возможности пустить воду в Крым

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В «Слуге народа» не видят возможности пустить воду в Крым

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения Крыма.

«Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать», — сказал он журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

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«Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам — мы никогда в жизни на это не пойдем», — сказал он в интервью «Украинскому радио».

Крым, Слуга народа
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