Два члена совета оппозиции Беларуси получили по 10 суток

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского по делу о нарушении правил организации массовых мероприятий. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе совета.
Суд также арестовал на 10 суток второго члена президиума совета оппозиции Ольгу Ковалькову. Ее защита намерена обжаловать решение об аресте.
Дылевский возглавляет стачком Минского тракторного завода (МТЗ), Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Сотрудники правоохранительных органов задержали их 24 августа у проходной МТЗ, а позже составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, что предполагает штраф или административный арест на срок до 15 суток.
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