Дело подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

Такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

«Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября», говорится в определении суда.

Напомним, что один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.