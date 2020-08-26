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Меланья Трамп рассказала о детстве в Словении и мечтах об Америке

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Меланья Трамп рассказала о детстве в Словении и мечтах об Америке

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, рассказала о своем детстве в Словении и мечте переехать в Америку.

«Когда я, будучи маленьким ребенком, росла в Словении, которая тогда была под властью коммунистов, я всегда слышала о невероятном месте под названием Америка — земле, которая олицетворяет свободу и возможности. Когда я стала старше, моей целью стало переехать в США и исполнить мою мечту — работать в модной индустрии», — сказала супруга американского президента.

«Я приехала в США, когда мне было 26 лет. Жить и работать на земле возможностей было мечтой, ставшей реальностью. Но мне хотелось большего. Мне хотелось быть гражданкой [этой страны]. После десяти лет терпения и работы с документами в 2006 году я подготовилась к тесту и стала гражданкой США. По-прежнему это один из тех моментов моей жизни, который вызывает у меня наибольшую гордость, потому что благодаря усердной работе и решительности я смогла достичь своей собственной американской мечты», — продолжила первая леди страны.

Меланья Трамп также рассказала, что ее супруг никогда не скрывает, что думает на самом деле, потому что искренен и любит свою страну.

«Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей», — заявила она. «Абсолютная честность — это то, что мы, как граждане, заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — убеждена супруга американского президента. «Он лучший выбор для нашей страны», — добавила она, призывая голосовать за своего мужа.

Для удобства Национальный съезд Республиканской партии США в этом году принято считать проходящим 24-27 августа. Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного слета. Оно проходило перед Белым домом в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и президент страны Дональд Трамп.

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На съезде выступили и другие члены семьи Трампа, в том числе его сын Эрик и дочь Тиффани. «Мой отец — единственный человек, который бросает вызов истеблишменту, укоренившейся бюрократии, крупным фармацевтическим компаниям и монополиям в СМИ», — заявила Тиффани Трамп. «Мой отец не бежит от проблем даже перед лицом открытой ненависти, потому что борьба за Америку — это то, ради чего он пожертвует всем», — убеждена она.

выборы в США, Меланья Трамп
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