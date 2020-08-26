Меланья Трамп рассказала о детстве в Словении и мечтах об Америке

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, рассказала о своем детстве в Словении и мечте переехать в Америку.
«Когда я, будучи маленьким ребенком, росла в Словении, которая тогда была под властью коммунистов, я всегда слышала о невероятном месте под названием Америка — земле, которая олицетворяет свободу и возможности. Когда я стала старше, моей целью стало переехать в США и исполнить мою мечту — работать в модной индустрии», — сказала супруга американского президента.
«Я приехала в США, когда мне было 26 лет. Жить и работать на земле возможностей было мечтой, ставшей реальностью. Но мне хотелось большего. Мне хотелось быть гражданкой [этой страны]. После десяти лет терпения и работы с документами в 2006 году я подготовилась к тесту и стала гражданкой США. По-прежнему это один из тех моментов моей жизни, который вызывает у меня наибольшую гордость, потому что благодаря усердной работе и решительности я смогла достичь своей собственной американской мечты», — продолжила первая леди страны.
Меланья Трамп также рассказала, что ее супруг никогда не скрывает, что думает на самом деле, потому что искренен и любит свою страну.
«Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей», — заявила она. «Абсолютная честность — это то, что мы, как граждане, заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — убеждена супруга американского президента. «Он лучший выбор для нашей страны», — добавила она, призывая голосовать за своего мужа.
Для удобства Национальный съезд Республиканской партии США в этом году принято считать проходящим 24-27 августа. Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного слета. Оно проходило перед Белым домом в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и президент страны Дональд Трамп.
На съезде выступили и другие члены семьи Трампа, в том числе его сын Эрик и дочь Тиффани. «Мой отец — единственный человек, который бросает вызов истеблишменту, укоренившейся бюрократии, крупным фармацевтическим компаниям и монополиям в СМИ», — заявила Тиффани Трамп. «Мой отец не бежит от проблем даже перед лицом открытой ненависти, потому что борьба за Америку — это то, ради чего он пожертвует всем», — убеждена она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016