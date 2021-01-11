Меланья Трамп резко осудила штурм Капитолия

Супруга действующего президента США республиканца Дональда Трампа Меланья в понедельник решительно осудила штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января.
«Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие всегда неприемлемо», — заявила первая леди США.
Жена американского лидера также выразила разочарование в связи с тем, что «вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения», в том числе и в ее сторону.
«Я умоляю людей прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы», — призвала супруга президента. Она выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.
На прошлой неделе сторонники действующего главы государства ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. В общей сложности погибли пять человек.
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