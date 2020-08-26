Встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября. Об этом заявил в среду журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Сегодня обсуждаются даты встречи в начале сентября. Думаю, до 10 сентября такая встреча состоится», — сказал он.

Накануне Офис президента сообщил, что встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), которая планировалась на 28 августа, перенесена в связи с командировкой представителя Франции. О новой дате встречи, добавили тогда в президентском офисе, будет сообщено дополнительно.

В то же время российские источники сообщают, что это произошло «в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины».

Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля этого года в Берлине.