Встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября. Об этом заявил в среду журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Сегодня обсуждаются даты встречи в начале сентября. Думаю, до 10 сентября такая встреча состоится», — сказал он.
Накануне Офис президента сообщил, что встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), которая планировалась на 28 августа, перенесена в связи с командировкой представителя Франции. О новой дате встречи, добавили тогда в президентском офисе, будет сообщено дополнительно.
В то же время российские источники сообщают, что это произошло «в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины».
Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля этого года в Берлине.
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