Кабмин назначил нового руководителя «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака председателем правления АО «Укрзализныця».
«Он был избран на открытом конкурсе наблюдательным советом. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс», — прокомментировал это назначение премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Как сообщалось, наблюдательный совет «Укрзализныци» 12 августа поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.
Жмак был назначен членом набсовета «Борисполя» в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год был первым замглавы Одесской облгосадминистрации. Занимал руководящие посты в структурах группы «ТНК-BP». Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора «Киевстар» отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в набсовет «Киевстара». Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.
В настоящее время и.о. главы правления УЗ является Иван Юрик.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016