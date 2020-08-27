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В Институте нацпамяти не видят смысла разрабатывать новый герб

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В Институте нацпамяти не видят смысла разрабатывать новый герб

Тризуб является одним из красивейших гербов в мире, он понятен всем украинцам, и нет необходимости в разработке нового.

Об этом сказал Укринформу председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, комментируя принятие Верховной Радой постановления о разработке эскиза Большого Государственного Герба Украины.

«В 20-й статье Конституции, действительно, речь идет о Большом Гербе Украины. Есть история вопроса, почему эта статья есть в Конституции, все историки ее знают. Но с точки зрения специалистов Украинского института национальной памяти нет целесообразности в разработке Большого Государственного Герба Украины. Тризуба, который есть сейчас, вполне достаточно. Это консолидирующий герб, он понятен, все его воспринимают», - сказал Дробович.

При этом он добавил, что логика возникновения больших гербов обычно обусловлена тем, что есть бывшие империи или страны, в которые входят несколько территорий с отдельной историей, геральдикой, - так для того, чтобы консолидировать в символическом плане эти территории, существуют большие гербы.

«Для Украины это не нужно. Украинский Тризуб - Герб Княжеского государства - воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют. Он древний, и поэтому нет никакой необходимости в разработке нового. Уже много раз к этому вопросу возвращались, но нам кажется, что есть более насущные вопросы, которыми можно сейчас заниматься», - подчеркнул председатель УИНП.

Он также напомнил, что по Конституции Малый Герб должен быть обязательной частью и Большого Герба.

«То есть в любом случае он там будет. В этом нет большой проблемы. Но нет смысла, если есть прекрасный действующий герб, который всем понятен - один из самых стильных, красивых гербов вообще в мире! И это не только позиция моя как украинца, но и многих специалистов в этой теме, которые говорят, что это очень лаконичный, очень красивый герб. Поэтому наша позиция такова. Наши специалисты считают, что это нецелесообразно, и я с ними солидарен», - сказал Дробович.

Вместе с тем он добавил, что есть законодательная власть, и УИНП как исполнительная всячески присоединится к экспертизе, к разработке Большого Государственного Герба.

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Напомним, Верховная Рада 25 августа приняла постановление "Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" (№3994). Поэтому она поручила правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба, до 1 декабря определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения.

Институт нацпамяти, Антон Дробович, герб
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