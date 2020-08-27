Трамп намерен сдать тест на наркотики и зовет Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Washington Examiner, что собирается призвать проверить его самого и кандидата в президенты от демократической партии США Джо Байдена на наркотики перед первыми президентскими дебатами, назначенными на 29 сентября.
Как пишет издание, президент выразил подозрение по «внезапного улучшения» в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов и предположил, что это стало результатом употребления наркотиков. При этом никаких доказательств президент не привел.
Как уточняет газета, Байден принял участие в 11 дебатах во время сезона праймериз. Большинство из них были против большого числа кандидатов, однако последние, 15 марта, прошли только между ним и сенатором Берни Сандерсом. Президент заявил, что видит большую разницу между последними дебатами и предыдущими.
«Никто не думал, что он вообще выиграет. Потому что его выступления на дебатах были такими плохими. Честно говоря, его лучшее выступление было против Берни. Мы собираемся призвать (провести — ред.) тест на наркотики, между прочим, потому что его лучшее выступление было против Берни. Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты. Знаете, ничего поразительного не произошло. И мы собираемся призвать к тесту на наркотики, потому что невозможно — это нельзя сделать», — заявил Трамп.
«Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни», — добавил он.
Трамп также отметил, что просит провести тест для обоих кандидатов, то есть для себя тоже.
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