В Институте нацпамяти предлагают признать малый государственный герб большим

Подавляющее большинство граждан, принявших участие в обсуждении, каким должен быть большой Государственный герб Украины, или предлагают вообще ничего не менять, или признать малый Государственный герб большим.

Об этом рассказал во время экспертной дискуссии в Укринформе председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«Конкретно что касается большого Государственного герба. Очень часто приходили предложения не использовать льва, ибо он не имеет отношения к истории Украины; обязательно использовать казака, ибо это история; обязательно использовать элементы Петриковской росписи, Трипольской культуры, а также скифские символы; добавить к гербу такие символы, как солнце и булава. Но больше всего мы получили обращений или ничего не менять, или увеличить действующий герб на несколько миллиметров и признать его большим гербом. Таких обращений от граждан было больше», — сказал Дробович.

Он добавил, что как эксперты, так и граждане очень часто обращались с тревожными запросами относительно того, насколько массово будет использоваться большой Государственный герб Украины в случае его принятия.

«И больше всего это волнует людей, потому что никто не хотел бы менять паспорта и так далее. Много очень запросов именно относительно узкого, эксклюзивного использования большого Государственного герба», — заметил Дробович.

Он также отметил, что были отправлены запросы университетам и академическим институтам, но получили ответ только от одного университета — это Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, который прислал результаты обсуждения в своем академическом сообществе.

«Они — за герб. Они предлагают в случае принятия большого Государственного герба использовать его эксклюзивно, то есть размещать на входе Офиса Президента и на фасадах наиболее важных государственных сооружений во время празднования государственных праздников и торжеств. Также акцентируют внимание на соблюдении правил геральдики, советуют не использовать религиозные символы, поскольку у нас церковь отделена от государства. И в качестве первоначального варианта, соответствующего требованиям и нормам, предлагают взять макет, который предлагался в начале 2000-х: казак с мушкетом, лев и посредине — тризуб на щите», — рассказал председатель УИНП.

В то же время он заметил, что отзывы в основном сходятся на том, что наш Герб-тризуб совершенный и доработки не требует.

Как сообщалось, 1 октября 2020 года стартовал общенациональный конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Параллельно с этим Министерство культуры и информационной политики объявило о начале общественного обсуждения того, каким должен быть эскиз большого Государственного герба. Присоединиться к обсуждению пригласили учреждения высшего образования, академическую и художественную сообщества, СМИ и всех неравнодушных граждан.