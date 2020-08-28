Лукашенко пригрозил Литве и Польше торговой блокадой

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство «БелТА».
Он заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты — Ред.). «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.
Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.
Уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.
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