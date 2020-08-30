Шмыгаль считает, что угольная отрасль Украины нуждается в реформировании и новых подходах

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником и при этом отметил необходимость проведения реформ в отрасли, сообщается на правительственном портале.
«Ваша профессия — одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов — ежедневно спускаться в шахту... Высоко ценим труд горняков, мужественных и выносливых людей, профессионалов, которые демонстрируют ответственность и сплоченность в выполнении поставленных задач», — сказал Шмыгаль в ходе встречи с горняками в рамках рабочей поездки в г.Краматорск Донецкой области в воскресенье.
По словам главы правительства, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины. При этом он подчеркнул, что угольная отрасль несомненно нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию.
«Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, надлежащая заработная плата, безубыточность угольных предприятий — это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы», — подчеркнул премьер.
Шмыгаль также отметил, что разработка Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, внедрение пилотного проекта трансформации угольных шахт — это шаги, которые государство предпринимает для вывода угольной отрасли из кризиса. «Правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент», — отметил глава правительства.
Шмыгаль наградил 12 работников угледобывающих предприятий Донецкой области почетными грамотами и ценными подарками.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016