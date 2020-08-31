Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 31 августа, назначил Андрея Виленского в.и.о. председателя Национальной службы здоровья.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм.

«Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Виленского А.Б. (директор департамента договорной работы указанной Службы)», — написал он.

Другим решением Кабмин признал утратившим силу распоряжение Кабмина от 4 декабря 2019 года «О временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Оксану Мовчан.»

Ранее Виленский был директором Центрального межрегионального департамента НСЗУ, до этого- главным врачом сети клиник «Добробут».