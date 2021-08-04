Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Кабинет министров Украины на заседании в среду объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ), сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua», — написал он в Facebook.
«Рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который будет „жить“ медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему», — добавил он.
Ляшко отметил также, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.
«В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом», — написал он.
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