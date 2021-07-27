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На лечение COVID-19 нужно дополнительно выделить 5-10 млрд грн

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На лечение COVID-19 нужно дополнительно выделить 5-10 млрд грн

На финансирование услуг по лечению COVID-19 по Программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн, считает заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак.

«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличится»,- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из Программы медгарантий на вакцинацию. В настоящее время вернули только половину этих средств.

В свою очередь руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил необходимость «не медлить с перераспределением бюджетных средств, чтобы во втором полугодии медучреждения имели достаточный уровень финансирования», ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости.

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По мнению Каневского, средства можно перераспределить из других бюджетных программ. Кроме того, местные власти также должны выделять средства на борьбу с COVID-19.

По результатам исследования StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией наибольшее количество средств на одного жителя Украины выделили в Виннице (764 грн), наименьшее — в Ровно (141 грн) и Ивано-Франковске (164 грн).

НСЗУ, коронавирус
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