На лечение COVID-19 нужно дополнительно выделить 5-10 млрд грн

На финансирование услуг по лечению COVID-19 по Программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн, считает заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак.
«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличится»,- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
Помимо этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из Программы медгарантий на вакцинацию. В настоящее время вернули только половину этих средств.
В свою очередь руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил необходимость «не медлить с перераспределением бюджетных средств, чтобы во втором полугодии медучреждения имели достаточный уровень финансирования», ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости.
По мнению Каневского, средства можно перераспределить из других бюджетных программ. Кроме того, местные власти также должны выделять средства на борьбу с COVID-19.
По результатам исследования StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией наибольшее количество средств на одного жителя Украины выделили в Виннице (764 грн), наименьшее — в Ровно (141 грн) и Ивано-Франковске (164 грн).
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