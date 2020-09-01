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Пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать доплаты к пенсиям

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Пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать доплаты к пенсиям

Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет — подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказала глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

«Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас», — заявила она.

Глава комитета ВР напомнила, что в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1000 грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц к пенсии пожизненно.

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По словам Третьяковой, люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не есть справедливой.

По данным Госстата, на конец 2019 году в Украине было 9,98 млн человек в возрасте от 60 лет и 7,15 млн человек в возрасте от 65 лет.

пенсии, Галина Третьякова
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