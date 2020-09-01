Пожилым чиновникам разрешат не уходить на пенсию в 60-65 лет

Готовится законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
«Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет — это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым», — пояснила она агентству «Интерфакс-Украина».
Третьякова отметила, что снятие ограничений — это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию. «Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное», — добавила глава комитета.
По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Третьякова также сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли «Золотого века» или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.
«Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа — перелеты и прочее», — уточнила глава комитета.
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