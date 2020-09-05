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Жерар Депардье в Париже принял православие

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Жерар Депардье в Париже принял православие

Французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом ТАСС сообщили в субботу в храме.

«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.

При этом представитель храма сказал, что «не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении». «Это было неожиданным событием, но очень приятным», — отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.

За свою карьеру Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, играл в театре. Он удостоен различных премий, включая «Золотой глобус», награды Венецианского и Московского международного кинофестивалей.

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Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой.

православие, Жерар Депарьде
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