Жерар Депардье в Париже принял православие

Французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом ТАСС сообщили в субботу в храме.
«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.
При этом представитель храма сказал, что «не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении». «Это было неожиданным событием, но очень приятным», — отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.
За свою карьеру Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, играл в театре. Он удостоен различных премий, включая «Золотой глобус», награды Венецианского и Московского международного кинофестивалей.
Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016