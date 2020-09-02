Украина обошла Россию в глобальном рейтинге инноваций

Украина заняла 45-е место в глобальном рейтинге инноваций, составляемом ежегодно Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с бизнес-школой INSEAD (Франция) и Корнелльским университетом (США). При этом наша страна находится чуть выше России, которая заняля 47-ю строчку.

Основой для составления рейтинга, который ВОИС публикует с 2007 года, служит "глобальный индекс инноваций", учитывающий такие параметры, как исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, креативность. В общей таблице, насчитывающей 131 государство, Украина в 2020 году заняла 45 место (между Таиландои и Румынией).

На первое место в рейтинге в этом году авторы доклада поставили Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Китай - на 14 месте.

ВОИС занимается вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. Это самофинансируемое учреждение системы ООН. В ВОИС входит 191 государство.