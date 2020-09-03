В Одесской области изъяли рекордную партию контрабандных сигарет

Самую масштабную по своему количеству за последний период международную сделку по перемещению в Украине незадекларированных сигарет разоблачили вчера пограничники в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Чтобы переместить товар дельцы перевозили табачные изделия под видом чая. Всего из контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная оценка стоимости партии составила около 23-х миллионов гривен.

В Черноморский морской порт товар прибыл на одном из теплоходов из Грузии. Транспортное средство с контейнером сигарет, который вызвал у оперативников заинтересованность, пограничники Южного регионального управления совместно с сотрудниками таможни в рамках работы группы портового контроля CCP (Container Control Programme) и при силовой поддержке пограничного спецподразделения «ДОЗОР» блокировали. После проверки выяснилось, что это международная афера.

Правонарушения задокументированы в соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ.

Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.