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Международные эксперты советуют не спешить с радикальной судебной реформой

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Международные эксперты советуют не спешить с радикальной судебной реформой

Судебную систему в Украине нужно реформировать постепенно, чтобы предотвратить кадровый голод в судах и не лишить систему квалифицированных специалистов.

Об этом в ходе международной конференции в Киеве заявил Джин Бурт, ведущий юрист Вашингтона по международным спорам со всемирным признанием, представляющий отечественных и иностранных клиентов в судах США и международных арбитражах, передает УНИАН.

«Я могу сказать, прожив много лет в США и занимаясь правом более 20 лет, безупречной судебной системы не существует нигде. Украина продвигается в развитии судопроизводства. Я очень ценю все попытки улучшать систему дальше и дальше. Однако, надо учитывать, что судьи, адвокаты и прокуроры, которые в системе, имеют опыт и знают, как в ней работать. А когда систему меняют быстро и резко, то субъектам системы становится трудно работать в таких условиях. Мой совет, нужно в дальнейшем не прекращать попытки сделать лучше, но делать это нужно сознательно и постепенно», — подчеркнул он.

В свою очередь другой участник разговора, судья Хозяйственного суда Киевской области Павел Горбасенко, подчеркнул, что критика, звучащая в адрес судей со стороны некоторых общественных организаций, должна быть конструктивной. Ведь, по его убеждению, огульные обвинения подрывают доверие людей к судам в целом и лишь усугубляют ситуацию.

«Объективно, общественный контроль должен быть в судебной системе, но конструктивный, который дает толчок судебной системы совершенствоваться. Если же критика не конструктивна — доверие уничтожается», — заявил он.

Международная конференция «Диалог о правосудии — 2» состоялась 2 сентября во КВЦ «Парковый» по инициативе Института демократии и развития «PolitA» и «Судебно-юридической газеты». Это дискуссия высокого уровня — в ней приняли участие более 30 участников, среди которых народные депутаты Украины, судьи высших судебных инстанций, ведущие юристы, евродепутаты и специалисты из Европы, США, Израиля.

Обсуждение активно проходило 2 часа. За это время состоялась полемика по различным аспектам судебной реформы.

Указанная конференция является уже вторым подобным мероприятием между Украиной и Европейским Союзом, где обсуждаются проблемы судопроизводства, и европейские депутаты и эксперты обмениваются опытом и мнениями с украинскими коллегами и судьями.

Издание отмечает, что в этот раз была предпринята попытка сорвать конференцию, из-за чего некоторые иностранные гости, которые должны были присоединиться к разговору онлайн, не смогли этого сделать.

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Сразу после начала конференции поступило анонимное сообщение о минировании здания КВЦ «Парковый». Все присутствующие вынуждены были покинуть помещение и ждать на улице, пока работники правоохранительных органов проверят здание.

Также за день до конференции представители отдельных общественных организаций попытались провести массированную кампанию по дезинформации, пытаясь помешать налаживанию конструктивного диалога между украинскими и европейскими специалистами.

Несмотря на это, общение все же произошло. Данный факт, по мнению организаторов, свидетельствует о заинтересованности европейских специалистов в области права в ведении диалога с украинскими коллегами.

судебная реформа
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