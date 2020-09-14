Бывшего премьера Италии Берлускони выписали из больницы после лечения COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник утром был выписан из миланской больницы «Сан-Раффаэле», куда его госпитализировали с коронавирусом 3 сентября. Трансляцию вел новостной канал RAI News 24.
«Я считаю, что это было самое опасное испытание в моей жизни», — заявил 83-летний политик, покинув медучреждение. Он призвал к соблюдению всех правил, чтобы предотвратить заражение людей со слабым здоровьем. Евродепутат и бессменный лидер партии «Вперед, Италия», скорее всего, будет находиться на карантине в своей резиденции в Аркоре до тех пор, пока не получит отрицательный результат второго анализа на коронавирус, отмечают итальянские СМИ.
Коронавирусная инфекция была выявлена у экс-премьера Италии 2 сентября, позднее из предосторожности его госпитализировали. У политика была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии.
Заражение Берлускони произошло из семейного очага инфекции: коронавирус был выявлен у трех его детей (Марины, Барбары и Луиджи), а также у его подруги — депутата парламента 30-летней Марты Фашины. Как отметил лечащий врач политика Альберто Дзангрилло, вирусная нагрузка была такой, что если бы Берлускони, с его хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, заразился в марте-апреле на пике пандемии, то его жизнь была бы под угрозой.
Ранее сам Берлускони в обращении к сопартийцам назвал заболевание «адским».
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