Берлускони во второй раз заболел коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь получил положительный результат теста на наличие коронавируса, сообщила Corriere della Sera.
Сам 83-летний Берлускони уверяет, что у него нет симптомов заболевания COVID-19. Сейчас он изолирован в своей резиденции Аркоре вместе с 30-летней любовницей Мартой Фашина, сообщает издание Il Messaggero.
29 сентября экс-премьеру исполнится 84 года, однако из-за COVID-19 никаких торжеств не планируется, отмечают СМИ.
О том, что Берлускони заразился коронавирусом, стало известно в начале сентября. Его лечащий врач сообщал, что COVID-19 у экс-премьера протекает бессимптомно. Берлускони госпитализировали, позднее врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии.
14 сентября бывшего главу правительства выписали из больницы, он отправился на самоизоляцию в свою резиденцию. «Это было самое опасное испытание в моей жизни», — сказал он.
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