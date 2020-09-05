Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
В список вошли, в частности, бывший украинский президент Петр Порошенко и солист группы «Океан Эльзи», бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.
Всего в список попали более 40 человек, в том числе нынешняя глава «Голоса», депутат Верховной рады Кира Рудик, политик Степан Кубив, а также депутаты от партий «Наш край», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь». Кроме того, в перечень внесли командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.
Данным постановлением вносятся изменения в документ 2018 года, принятый «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц» России.
Согласно документу, в отношении указанных лиц и организаций применяются такие меры, как блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод из страны капитала.
В изначальном списке граждан и юридических лиц Украины, опубликованном в ноябре 2018 года, было 322 человека и 68 компаний. Тогда под ограничения попали, в частности, глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко компании бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. В Москве подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если Украина снимет антироссийские ограничения.
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