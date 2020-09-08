Под зданием НАБУ креативно требуют отставки Артема Сытника

Несколько десятков человек под зданием НАБУ требуют отставки директора бюро Артема Сытника, назначение которого недавно признал неконституционным Конституционный суд.
Как сообщает корреспондент Капитала, люди держат плакаты, требующие выполнения решения КС. Выступающие обвиняют Артема Сытника в том, что при нем НАБУ так и не стало эффективным органом и оказалось неспособным бороться с коррупцией.
Телеграм-канал ЗЕландия также выложил видео с митинга. Протестующие установили гигантскую надувную крысу, которая держит в руках плакат «Сытник собирай вещи».
Какой-либо реакции руководства бюро на пикет пока не было. Как уверяют протестующие, к ним никто не выходил.
Напомним, что в конце августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. После этого в НАБУ заявили, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность якобы не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины и не означает автоматического его увольнения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016