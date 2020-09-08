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Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае
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Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

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Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишать государственных контрактов компании, которые будут создавать рабочие места в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, его задачей служит создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США. «Мы будем облагать пошлинами компании, которые изменяют нам, создавая рабочие места в Китае и других странах», — сказал американский президент.

«Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты компаниям, которые выносят производство в Китай. Мы заставим Китай ответить за то, что позволили коронавирусу распространиться по всему миру. Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу», — добавил Трамп.

Американский лидер также использовал тему Китая для спора со своим оппонентом на грядущих президентских выборах Джо Байденом. По его словам, победа кандидата от Демократической партии будет означать победу КНР. «Они будут владеть нашей страной. А в случае моей победы Америка превратится в производительную супердержаву, которая покончит с зависимостью от Китая раз и навсегда», — пообещал Трамп.

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Ранее Байден тоже использовал тему Китая для критики своего оппонента. Так, он утверждал, что Трамп после достижения торгового соглашения с Пекином был излишне мягок с китайской стороной, а тему эту поднял лишь после того, как не сумел адекватно отреагировать на вспышку коронавируса в США.

Китай, Дональд Трамп
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