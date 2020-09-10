Зеленский уверяет, что украинцам безразлична национальность президента

Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе и решительно осуждает какие-либо проявления нетерпимости.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью Владимира Зеленского The Jerusalem Post.

«Мы решительно осуждаем какие-либо антисемитские нападения. Антисемитизм — это яд, которому нет места в Украине. Согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными», — заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что ежегодно город Умань принимает десятки тысяч посетителей со всего мира, в том числе из Израиля и США. Но в этом году ситуация с путешествиями осложнилась из-за пандемии COVID-19 в мире.

Президент подчеркнул, что несмотря на карантин, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани, в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Зеленский заверил, что власть реагирует на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне и делает все возможное для защиты паломников.

Он также отметил, что в этом случае Украина сталкивается «со многими дезинформационными кампаниями».

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине — ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

По его словам, «украинцам все равно, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа».