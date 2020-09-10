Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается «отдавать власть» и не позволит, чтобы она «валялась в грязи».
«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что „власть он не отдаст“. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал... Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, который в четверг представил сотрудникам ведомства нового генпрокурора республики Андрея Шведа.
Президент заявил, что ситуация в Беларуси должна стать снова безопасной уже в этом году.
«Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси», — сказал Лукашенко.
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