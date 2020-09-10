За 8 месяцев «Нафтогаз» перечислил в госбюджет 92,5 миллиарда

За январь-август 2020 года группа «Нафтогаз», по предварительным данным, перечислила в госбюджет 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поступления от предприятий группы «Нафтогаз» составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-августе 2020 года.

«Группа „Нафтогаз“ остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн», — говорится в сообщении.

Напомним, за январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от группы «Нафтогаз» составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн).