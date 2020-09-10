Меркель и Макрон договорились принять 400 несовершеннолетних мигрантов из лагеря на Лесбосе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились вместе с другими странами ЕС о приеме в государствах сообщества 400 несовершеннолетних из сгоревшего лагеря мигрантов на греческом острове Лесбос. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на правительственные источники ФРГ.

Сколько мигрантов будет размещено в Германии, пока неизвестно, пока еще идут переговоры на этот счет внутри ЕС.

Примерно в 02:00 ночи по местному времени в ночь на среду в лагере Мориа на острове Лесбос возник мощный пожар. Он практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов с оставшимися пожитками расположились на автомобильном шоссе.

Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей. Некоторые отказались идти на изоляцию. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, двигаясь в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. При этом в среду вечером в лагере Мориа произошли новые поджоги. Кем-то были подожжены палатки в тех частях лагеря, которые не были уничтожены огнем в ночь на среду.