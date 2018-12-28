ФРГ и Франция приветствовали договоренности по «новогоднему» перемирию на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовали договоренности по новогоднему перемирию в Донбассе. Текст совместного заявления зачитала в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«У нас есть заявление канцлера и Макрона по ситуации в Украине: предстоящие праздники должны стать поводом для всех сторон сконцентрироваться на потребностях гражданского населения, которое уже давно страдает от этого конфликта и его последствий. В этой связи мы приветствуем, что трехсторонняя группа 27 декабря выразила приверженность стабильному долгосрочному и всеобъемлющему перемирию на востоке Украины», — сказала Деммер.
По ее словам, Берлин и Париж продолжат работу в рамках «нормандской четверки» ради реализации всех пунктов минских соглашений.
Напомним, что участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 27 декабря сумели договориться о новогоднем перемирии. Оно начнет действовать с 29 декабря.
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